Ovostar Union chce zwiększyć produkcję jaj do 1,75 mln w 2018 r.



Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Ovostar Union planuje zwiększyć stado kur niosek o 9% r/r do 7,2 mln w 2018 r. a produkcję jaj o 5% do 1,75 mln, podała spółka.

Prognoza zakłada wzrost produkcji produktów suchych o 9% do 3,55 tys. ton, a produktów płynnych o 12% do 13 tys. ton, podano w raporcie rocznym.

"Oczekujemy, że w 2018 r. eksport stanowić będzie ok. 50% całkowitych przychodów, pod warunkiem, że na sektor produkcji jaj nie będą oddziaływać negatywne czynniki zewnętrzne" – czytamy dalej.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)