Routes Europe to jedna z najważniejszych branżowych imprez w Europie, podczas której porty lotnicze zabiegają u przewoźników o nowe trasy. W Hiszpanii spotka się 1,2 tys. delegatów reprezentujących ponad 100 linii lotniczych, 300 lotnisk i 50 organizacji turystycznych. Lotnisko w Jasionce będzie jednym z dwóch polskich portów regionalnych, które będą prezentować się na indywidualnym stoisku.

Partnerami portu w Hiszpanii będą urząd marszałkowski w Rzeszowie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna i urząd miasta Rzeszowa.

Jak poinformował PAP prezes lotniska w Jasionce Michał Tabisz, konkurencja wśród lotnisk regionalnych z roku na rok jest coraz ostrzejsza. Jak wyjaśnił, rosnący popyt na podróże lotnicze nie idzie w parze z dostępnością samolotów na rynku.

„To sprawia, że mniejsze regionalne porty, takie jak nasz, muszą jeszcze intensywniej zabiegać o nowe połączenia. Własne stoisko przyciąga uwagę potencjalnych partnerów i daje możliwość prowadzenia rozmów w mniej formalnej atmosferze” – dodał Tabisz.

Zdaniem marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla dzięki lotnisku w Jasionce region jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i turystów.

„Każde nowe połączenie stanowi kolejny impuls do rozwoju regionu nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także społecznym. Doskonałym przykładem są uruchamiane wkrótce bezpośrednie loty z Rzeszowa do Nowego Jorku. Skorzystają z nich pasażerowie po obu stronach Atlantyku, jak również przedsiębiorcy regularnie korzystający z lotniczego cargo” – zauważył.

Tego samego zdania jest prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który podkreślił, że jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przez inwestorów i turystów jest dostępność komunikacyjna miasta. „Lotnisko w Jasionce stale powiększa siatkę połączeń, co wydatnie przyczynia się do uatrakcyjnienia oferty gospodarczej i turystycznej Rzeszowa. Jako samorząd zdecydowanie wspieramy rozwój lotniska, a służy temu m.in. wspólna promocja podczas Routes Europe” – powiedział Ferenc.

Obecnie z Jasionki można polecieć m.in. do Warszawy, Londynu, Monachium, Dublina, Manchesteru, Bristolu, East Midlands i Glasgow. Dodatkowo raz w tygodniu do Tel Awiwu, a od 30 kwietnia do Nowego Jorku. Loty z Jasionki obsługują przewoźnicy: PLL LOT, Lufthansa i Ryanair.

W ubiegłym roku lotnisko obsłużyło blisko 700 tys. pasażerów. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Anna Mackiewicz