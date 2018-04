ABC Data skupi się m.in. na rozwiązaniach mobilnych i chmurze danych w br.



Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - ABC Data skoncentruje się w bieżącym roku na rozwoju takich obszarów jak rozwiązania mobilne i chmura danych, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka rozważy publikację prognozy na 2018 r. w maju.

ABC Data obserwuje aktualne trendy na globalnym rynku IT i stale wpasowuje w nie swoją ofertę.

"W 2018 nasza koncentracja będzie na rozwoju szeroko rozumianego rynku mobile, cloud i innych obszarów, jak e-commerce, VAD, ale też bezpieczeństwo, gaming – który od wielu kwartałów realizuje wzrosty i bardzo atrakcyjne marże – oraz IoT" – powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej.

Podkreśliła, że chociaż IoT – internet rzeczy – jest obecnie wymieniany na ostatnim miejscu, to jest "gigantycznym światowym trendem" i niedługo może być znaczący dla firmy.

"My w tej chwili spółkę przygotowujemy do tego, by była konkurencyjna, żeby zintegrowane usługi i produkty na technologii 5G i przy użyciu produktów IoT, zarówno w segmencie biznesowym jak i konsumenckim móc na rynku oferować"- wskazała prezes.

Wśród realizowanych planów jest m.in. poszerzanie oferty dotyczącej przechowywania danych i oferowania usług w chmurze. Spółka myśli zarówno o ofercie dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

ABC Data przygląda się również możliwościom oferowania produktów związanych z zastosowaniami technologii blockchain.

"Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy podamy guidance na ten rok, mamy na to jeszcze chwilę. Budżet na 2018 r. został zatwierdzony przez radę nadzorczą i jest realizowany. Jeżeli już podamy prognozę, to w maju, tak jak w zeszłym roku" – powiedziała także Weiss.

Grupa podkreśla, że wciąż planuje się rozwijać na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których jest już obecna.

"Jesteśmy w tym regionie silni, osiągamy wyższe marże niż w Polsce, inwestujemy w logistykę. Umacniamy pozycję i staramy się być jak najbardziej do przodu w krajach, w których jesteśmy" – powiedział wiceprezes Andrzej Kuźniak.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)