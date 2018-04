Premier Mateusz Morawiecki wraz z minister rodziny Elżbietą Rafalską spotkali się w piątek w Sejmie z protestującymi od środy rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi. Premier zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej i renty minimalnej.

Morawiecki zaprosił też w piątek opozycję "do konstruktywnej i pozytywnej współpracy", bo - jak mówił - "do tej pory ich działania na niewiele się zdały".

Poseł PO Mariusz Witczak ocenił, że budowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest "sprawą bardzo ważną i nikogo nie trzeba do tego przekonywać". Jednak - jak powiedział - ostatnie dwa i pół roku rządów b. premier Beaty Szydło oraz premiera Mateusza Morawieckiego w tej kwestii są "niezwykle jałowym okresem, w którym nic nie zrealizowano".

"Okazało się, że program PiS jest nastawiony na bogacenie się działaczy partyjnych. To setki milinów złotych wydawane na nagrody i wysokie apanaże dla działaczy PiS-u i członków rządu. To jest prawdziwe oblicze działalności PiS" - mówił.

Zdaniem Witczaka Prawo i Sprawiedliwość okłamało wyborców, zapowiadając w kampanii wyborczej, że będzie starało się sprawiedliwie podzielić dobrobyt. "To jest partia, która nie potrafi sprawiedliwie dzielić dobrobytu, bo skutecznie i szybko daje pieniądze tylko działaczom PiS" - ocenił. Według polityka PO, gdy pojawił się problem, premier Morawiecki chce obciążać podatników i sięga do kieszeni Polaków.

Premier Morawiecki, mówiąc o zmianach mających na celu wsparcie dla osób niepełnosprawnych, podkreślił, że rząd chce, by zmiany te "były bardziej umocowane niż ustawowo".

"Zaproponujemy szczegółowe zmiany do konstytucji, zaproponujemy te zmiany już wkrótce" – zadeklarował premier. "Wierzę, że opozycja – Nowoczesna, Kukiz’15, a może nawet niektórzy posłowie Platformy i PSL, mówiąc o pracy ponad podziałami, wesprze nasze propozycje do konstytucji, które w jednoznaczny sposób zaproponują zafunkcjonowanie państwa solidarnego, sprawiedliwego, takiego państwa do jakiego dąży Prawo i Sprawiedliwość" – powiedział szef rządu.(PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska