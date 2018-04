BBI Development utworzy odpis na 10,86 mln zł w skons. sprawozdaniu za 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał 500 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę odcinków drogi ekspresowej S61 (tzw. Via Baltica) od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku o łącznej długości ok. 200 km, podał BGK. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce.