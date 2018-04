Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 28,3 mln zł w marcu, wzrost o 21% r: r



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Mercor pozyskał zamówienia w wysokości ok. 28,3 mln zł w marcu 2018 r., co oznacza wzrost o 21% r/r, poinformowała spółka.

"W okresie od października 2017 roku do marca 2018 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 153,9 mln zł wobec 139,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10% rok do roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)