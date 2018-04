Comarch zawarł ugodę z ARiMR ws. umów na projekty OFSA i SIA



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Comarch zawarł ugodę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przed mediatorem sądowym, podała spółka.

"W ramach tej ugody - czyniąc sobie wzajemne ustępstwa - strony zgodnie postanowiły, że kary umowne należne ARiMR w związku z nienależytym wykonywaniem przez Comarch umowy OFSA [utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych], wynoszą 3 478 473,6 zł i że zostaną one rozliczone z należnym Comarch od ARIMR odszkodowaniem, którego wysokość w ramach wzajemnych ustępstw ustalono w kwocie 1 478 098,24 zł - z tytułu utraconych korzyści wynikających z niezawarcia przez ARIMR z konsorcjum Comarch oraz Comarch Polska umowy na 'Utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Agencji - SIA (ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ, PZSIPplus, PA)' (umowa SIA") - wskutek zawarcia tej umowy z innym wykonawcą" - czytamy w komunikacie.

W wyniku ugody łączna wartość kary umownej przypadająca do zapłaty przez Comarch wyniesie 2 000 375,36 zł, co mieści się w rezerwie zawiązanej przez Comarch w 2014 roku w kwocie 2 276 882,40 zł, podano także.

"Jednocześnie w ramach w/w ugody ARiMR zrzekła się dalej idących roszczeń z tytułu kar umownych związanych z wykonywaniem umowy OFSA, a Comarch zrzekł się wszelkich dalej idących roszczeń związanych z niezawarciem umowy SIA. Zarząd Comarch informuje, iż podjął działania mające na celu zatwierdzenie w/w ugody przez właściwy sąd" - podsumowano w informacji.

