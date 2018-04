Feerum rozpoczęło inwestycję w Tanzanii o łącznej wartości 33,14 mln USD



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Feerum rozpoczęło realizację inwestycji w Tanzanii, gdzie wybuduje łącznie pięć kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz zrewitalizuje już istniejące magazyny, poinformowała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 33,14 mln USD, dodano.

"Ruszamy z pierwszą inwestycją na kontynencie afrykańskim. To historyczny moment dla Feerum. Nasze doświadczenie, technologia jaką dysponujemy i odpowiednie zaplecze produkcyjne umożliwiają realizowanie ambitnych planów rozwojowych również na tak odległych rynkach" - powiedział prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem umowy jest wykonanie 51 projektów silosów zbożowych o łącznej pojemności 191 tys. m3 i 5 magazynów płaskich, wyprodukowanie ich, transport do Tanzanii, montaż i uruchomienie. Feerum w ramach umowy zapewni serwis gwarancyjny oraz przeprowadzi szkolenie personelu National Food Reserve Agency (NFRA) w zakresie obsługi silosów. Polska spółka wybuduje również dodatkowe obiekty magazynowe oraz zrewitalizuje istniejące magazyny w Tanzanii należące do NFRA, podano także.

"Po ratyfikacji umowy uruchomiliśmy transport do Tanzanii niezbędnego sprzętu budowlanego i wyposażenia placów budowy. Maszyny, urządzenia, narzędzia i inne niezbędne wyposażenie zostało wysłane z Chojnowa do Tanzanii zapakowane w ponad 150 kontenerów. Na miejscu jest już duża część sprzętu oraz nasze ekipy montażowe. Budowy w pięciu różnych miejscach Tanzanii ruszyły pełna parą" - dodał Janusz.

Finansowanie projektu pochodzi w całości z kredytu udzielonego przez polski rząd na rzecz rządu Zjednoczonej Republiki. Płatności będą przesyłane według ustalonego harmonogramu, podano również.

Umowa ma zostać zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od momentu uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Zgodnie z założonym harmonogramem, pierwszych pięć silosów ma być gotowe już w trzecim kwartale 2018 roku, podsumowano.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2016 r. miała 40,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)