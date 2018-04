Zysk netto Elzabu spadł r: r do 1,97 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Elzab odnotował 1,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Osiągnięte wyniki działalności Grupy Elzab w 2017 r. należy uznać za satysfakcjonujące. Przychody ze sprzedaży wyniosły 95 818 tys. zł, natomiast wypracowany zysk netto [ogółem] osiągnięty został na poziomie 1 747 tys. zł" - napisał prezes Krzysztof Urbanowicz w liście do akcjonariuszy.

"W ubiegłym roku Grupa Elzab realizowała swoje cele strategiczne w warunkach dynamicznych zmian związanych z planowanym wdrożeniem w Polsce fiskalizacji on-line. Pomimo, że w minionym roku nie objęto nowej grupy podatników obowiązkiem fiskalizacji, w segmencie urządzeń fiskalnych w 2017 r. sprzedaż była o 7,2% wyższa w stosunku do 2016 r." - podkreślił także prezes.



Zysk operacyjny wyniósł 10,99 mln zł wobec 13,04 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,82 mln zł w 2017 r. wobec 100,33 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 5,68 mln zł wobec 10,08 mln zł zysku rok wcześniej.



Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)