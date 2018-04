Airway Medix rozszerzył portfolio o innowacyjną maskę krtaniową



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Airway Medix postanowił rozszerzyć portfolio komercjalizowanych technologii medycznych o kolejny

produkt z zakresu systemów mechanicznego wentylowania pacjentów. Nowy produkt to innowacyjna maska krtaniowa (LMA), czyli wyrób

medyczny, używany do utrzymania drożności dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych oraz w anestezjologii, poinformowała spółka.

"Jesteśmy przekonani o innowacyjności i wyraźnych przewagach konkurencyjnych naszej maski, gdyż nowa koncepcja produktu poprawia jego skuteczność. Zakończyliśmy proces tworzenia dokumentacji patentowej i składania wniosków patentowych, natomiast z uwagi na ograniczenia związane z procesem zabezpieczenia praw własności intelektualnej szersze informacje przekażemy w późniejszym czasie. Możemy natomiast ujawnić, że wedle naszych szacunków ten produkt powinien osiągnąć gotowość do testów klinicznych i rejestracji w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) już w bieżącym roku. Zespół AWM pracował nad tym produktem od dłuższego czasu i cieszę się bardzo, że udało się skonstruować model urządzenia, które może być najnowocześniejsze na rynku" - powiedziała członek zarządu Airway Medix Anna Aranowska-Bablok, cytowana w komunikacie.

Rynek masek krtaniowych dynamicznie rośnie, a jego obecną wartość można szacować już na 400-500 mln USD. Kategoria produktów LMA

dzięki swojej skuteczności zyskuje na znaczeniu, stając się coraz powszechniejszym rozwiązaniem w skali globalnej. Przykładowo, w USA ok. 40% szpitalnych znieczuleń ogólnych jest przeprowadzanych z użyciem LMA, podano również.

"Airway Medix rozwijał dotychczas trzy technologie:

• Closed Suction System (CSS) - innowacyjny system czyszczenia rurek dotchawicznych - z szacowaną wartością rynku na

poziomie 200 mln USD,

• Oral Care (OC) - nowy system czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych - z szacowaną wartością rynku na poziomie

400-500 mln USD,

• Cuff Preasure Regulator - innowacyjne urządzenie umożliwiające upowszechnienie automatycznej optymalizacji ciśnienia

w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną - z szacowaną wartością rynku 250-350 mln USD" - przypomniano.

Technologia CSS została już sprzedana, a płatności z tytułu transakcji o łącznej wartości ponad 40 mln zł rozłożone zostały na lata 2017-2022, przy czym blisko 23 mln zł wpłynęło do spółki w IV kw. zeszłego roku.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)