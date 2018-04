Moody's podniósł perspektywę ratingów CEZ do pozytywnej



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł perspektywę ratingów CEZ do pozytywnej ze stabilnej i podtrzymał je na poziomie Baa1/(P)Baa1, podała agencja.

"Dzisiejsze działanie ratingowe jest konsekwencją zmiany perspektywy długoterminowego ratingu A1 rządu Republiki Czeskiej do pozytywnej ze stabilnej, dokonanej 20 kwietnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z metodologią Moody's, CEZ jest uważany za emitenta kontrolowanego przez państwo ze względu na własność 70% kapitału, stąd jego rating zależy od oceny kredytowej i czynników związanych z prawdopodobieństwem pomoc państwa, przypomniano.

Agencja zwraca uwagę m.in. na stałe wsparcie rządu dla rozwoju CEZ oraz na stabilną pozycję finansową grupy

"Moody's zauważa, że rząd obecnie rozważa trzy opcje rozwoju nowych mocy jądrowych w celu zachowania pełnej niezależności Republiki Czeskiej w produkcji energii, w związku z wyczerpywaniem się krajowych złóż węgla i planowanym na 2035 r. końcem pracy elektrowni Dukovany. […] Mimo, że nie ma obecnie jasności co do roli CEZ w budowie nowych bloków jądrowych ani podziału aktywów, Moody's wnioskuje, że analiza zawiera potencjalny mechanizm wsparcia" - czytamy dalej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)