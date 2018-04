BZ WBK ma ponad 0,5 mln rachunków 'Konto jakie chcę'



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK miał 0,5 mln rachunków "Konto jakie chcę" na koniec I kw. br. Bank otworzył pierwsze placówki w nowym modelu, poinformował prezes Michał Gajewski.

"Mamy już ponad 0,5 mln 'Konta jakie chcę', w tym jest 311 tys. skonwertowanych kont, 190 tys. to konta nowe. Cała baza ROR-ów to już ponad 3 232 tys. i ona rok do roku rośnie" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że pierwszy kwartał potwierdził, iż bank dynamicznie rozwija linię bankowości detalicznej.

"Kredyty hipoteczne zanotowały 22% wzrostu r/r, w kredytach gotówkowych to było 16% r/r. Kontynuujemy dobrą sprzedaż funduszy Arka - 40% wzrostu sprzedaży r/r, zwiększyliśmy liczbę klas aktywów i geografii" - powiedział prezes.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 1,6 mld zł, kredytów gotówkowych 1,2 mld zł, zaś sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych Arka - 0,6 mld zł w I kw.

Bank miał 4,7 mln wydanych kart, w tym 800 tys. kart kredytowych na koniec I kw. br.

BZ WBK otworzył pierwsze oddziały oddziały usytuowane w centrach handlowych.

"To oddziały bez obsługi gotówkowej - czysto akwizycyjne, zmieniliśmy też tradycyjne oddziały, w których podkreślamy lokalny charakter placówek. W najbliższych tygodniach będziemy otwierać je w kolejnych miastach" - powiedział prezes.

Baza klientów bankowych liczyła blisko 6,5 mln, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK S.A.

BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.

(ISBnews)