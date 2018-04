BZ WBK podtrzymuje, że chce poprawić wynik r: r w 2018 r.



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK podtrzymuje, że chce w tym roku wypracować lepszy wynik netto niż w 2017 r. poinformował prezes Michał Gajewski.

"Nasza ambicją - i uważam, że po pierwszym kwartale mogę to podtrzymać - jest to, by wynik był lepszy w tym roku, niż w zeszłym" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

"Widaż, że w obszarze dochodowym realizujemy wzrost biznesu. Są co prawda duże projekty strategiczne, ale one są inwestycją w przyszłość" - podkreślił.

BZ WBK odnotował 438,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 453,04 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2017 r. BZ WBK odnotował 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej.

BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.

