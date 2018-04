S&P Global Ratings zawiesił rating GetBacku



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Agencja S&P Global Ratings zawiesiła rating GetBacku, podał S&P.

"GetBack doświadcza trudności z pełną i terminową spłatą co najmniej jednej z prywatnych emisji obligacji. Nie bylibyśmy w stanie zapewnić wystarczających informacji na temat warunków spłaty tej emisji oraz płynności emitenta, by ocenić ratingi GetBacku. W wyniku tego zawieszamy ratingi kredytowe emitenta" - czytamy w komunikacie.

S&P podał także, że jeśli spółka będzie w stanie dostarczyć informacje w ciągu 90 dni, przeprowadzi przegląd oceny ratingu. Jeśli jednak nie otrzyma informacji, lub będą one niezadowalające do dokonania rewizji, wycofa rating dla spółki.

S&P Global Ratings umieścił 18 kwietnia ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Agencja podała wówczas, że umieszczenie na liście obserwacyjnej odzwierciedla potencjalną wielostopniową obniżkę ratingów lub ogłoszenie selektywnego defaultu spółki, ponieważ istnieje ryzyko, że GetBack może nie udać się refinansowanie długu, dalsze podwyższanie kapitału oraz emisja nowego długu w celu spłaty obecnych zobowiązań i finansowania wzrostu. S&P podał też, GetBack miał trudności ze spłatą co najmniej jednej z prywatnych emisji długu w całości i we właściwym czasie.

Według S&P, negatywne skutki obecnej sytuacji będę odczuwalne nawet w scenariuszu spłaty na czas w zakresie zdolności spółki do pozyskiwania w przyszłości finansowania i kapitału, a także modelu biznesowego i jej reputacji.

16 kwietnia br. GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.

17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

Także 17 kwietnia akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack najpierw na dzień 16 kwietnia, a następnie - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - bezterminowo.

Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu rocznego.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)