Zysk netto Monnari Trade spadł r: r do 21,73 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 21,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 35,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 21,76 mln zł.



Zysk operacyjny wyniósł 21,18 mln zł wobec 21,58 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,44 mln zł w 2017 r. wobec 231,77 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2017 charakteryzował się stabilnym wzrostem dla grupy kapitałowej Monnari Trade S.A., co ma odzwierciedlenie m.in. we wzroście powierzchni sieci sprzedaży o 5,6% r/r oraz we wzroście generowanych przychodów o 6,8% r/r. Na poziomie zysku operacyjnego grupa odnotowała podobny wynik jak w roku 2016 r. tj. ok. 21 mln zł., przy marży brutto na poziomie 55,4 %, co oznacza wzrost o 0,9 % w relacji do 2016 r." - napisał prezes Mirosław Misztal w liście załączonym do raportu.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 6,37 mln zł wobec 25,07 mln zł zysku rok wcześniej.



Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 247,44 mln zł w 2017 r.



