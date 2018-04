Odpisy i rezerwy obniżą skons. wynik Vistalu Gdynia za 2017r. o ok. 149,6 mln zł



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji zdecydował o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerw, które obniżą skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r. łącznie o ok. 149,6 mln zł, podała spółka.

"W ramach dokonanych odpisów oraz zawiązania rezerw:

1) Dokonano odpisu aktualizującego wartość udziałów posiadanych przez spółkę w jednostkach zależnych na łączną kwotę 47,6 mln zł. Odpisem objęte zostały wszystkie jednostki zależne poza podmiotami Vistal AB oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. Odpis w całości obciąży jednostkowy wynik finansowy za 2017 r.;

2) Dokonano odpisu aktualizującego należności z wszystkich tytułów jakie posiadała spółka w stosunku do jednostek zależnych, poza należnościami od Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., na łączną kwotę 82,4 mln zł. Odpis w całości obciąży jednostkowy wynik finansowy za 2017 r.;

3) Dokonano rezerw na naliczone przez kontrahentów kary umowne i roszczenia w łącznej kwocie 57,6 mln zł. Odpis w całości obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r.;

4) Dokonano rezerw na potencjalne wypłaty z udzielonych jednostkom niepowiązanym gwarancji na łączną kwotę 7,6 mln zł. Odpis w całości obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r.;

5) Dokonano odpisu aktualizującego należności od jednostek niepowiązanych na łączną kwotę 60,2 mln zł. Odpis w całości obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r.;

6) Dokonano odpisu aktywa z tytułu podatku odroczonego który obciąży jednostkowy wynik finansowy za 2017 r. w wysokości 18,5 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy w wysokości 22,4 mln zł;

7) Zawiązano rezerwy na straty na realizowanych przez spółkę kontraktach, które obciążą jednostkowy wynik finansowy za 2017 r. w wysokości 0,1 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy w wysokości 1,8 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Vistal szacuje, że w wyniku wskazanych odpisów dojdzie do obniżenia jednostkowego wyniku finansowego za 2017 r. o kwotę około 274 mln zł oraz skonsolidowanego wyniku finansowego za 2017 r. o kwotę około 149,6 mln zł, podano także.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. W listopadzie 2017 r. sąd otworzył jej postępowanie sanacyjne.

(ISBnews)