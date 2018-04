Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu spadł r: r do 74,03 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 74,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 130,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Przychody grupy kapitałowej lmpexmetal wyniosły 3,35 mld zł, tym samym wzrosły prawie 16% względem poprzedniego roku. EBITDA Grupy lmpexmetal przekroczyła 196 mln zł, zysk netto [z uwzględnieniem dział. zaniechanej] przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 77 mln zł. [...] Rok 2017 to okres, w którym pracowaliśmy nad określeniem długofalowej strategii, a ograniczenie zysków w stosunku do 2016 r, wynika głównie ze zdarzenia jednorazowego, tj. utworzenia rezerw na zobowiązania podatkowe za lata ubiegłe na kwotę 65 mln zł" - czytamy w liście zarządu załączonym do raportu rocznego.



Zysk operacyjny wyniósł 135,67 mln zł wobec 185,57 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 353,39 mln zł w 2017 r. wobec 2 893,22 mln zł rok wcześniej.

"Przychody w Segmencie Aluminium wzrosły o około 15%. Wzrost wolumenów sprzedaży to efekt realizacji planu inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie. Ponad 200 mln zł inwestycji dokonanych w ostatnich latach umożliwiło zmiany technologiczne, które zaowocowały zwiększoną produktywnością. W sektorze aluminium nieustająco rozszerzamy również portfolio produktowe. W Segmencie Miedzi zanotowaliśmy wzrost sprzedaży wartościowej o prawie 12%. Nieznaczny spadek wolumenów sprzedaży ilościowej spowodowany był silną konkurencją i tym samym presją cenową w przypadku prętów i rur brązowych produkowanych przez Hutmen. Bardzo dobre wyniki zanotował Segmentu Cynku i Ołowiu. 30-proc. wzrost przychodów to efekt wyższej sprzedaży główne w Baterpolu, niemniej wszystkie spółki w tym segmencie zanotowały wzrost sprzedaży ilościowej w porównaniu do 2016 roku. Największy wzrost wolumenów sprzedaży w tym segmencie, poprzez wzrost sprzedaży niemal wszystkich asortymentów oraz intensyfikacji sprzedaży nowego produktu - blachy cynkowo tytanowej oraz patyny carbonowej, osiągnęła ZM Silesia (wzrost o 13,3%)" - czytamy także w liście.



W ujęciu jednostkowym zysk netto z dział. kont. w 2017 r. wyniósł 73,88 mln zł wobec 95,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)