Zysk netto GK Immobile wyniósł 6,2 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - GK Immobile odnotowało 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,01 mln zł wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,48 mln zł w 2017 r. wobec 106,71 mln zł rok wcześniej.

"Wszystkie najważniejsze segmenty działalności rozwijały się zgodnie z planem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych, jakie osiągnęliśmy w minionym roku. Razem z przyjętą precyzyjną strategią rozwoju, stanowią świetną podstawę do kontynuowania wzrostu w kolejnych latach" - powiedział agencji ISBnews prezes spółki Rafał Jerzy.

GK Immobile zanotowała wzrost przychodów w prawie wszystkich segmentach operacyjnych. W sektorze przemysłowym, przychody wzrosły ponad 4,5-krotnie do wartości 173,8 mln zł, natomiast wynik operacyjny wyniósł 6,6 mln zł. Według spółki, tak dobry wynik osiągnięto w pierwszym pełnym roku działalności po przejęciu kontroli nad spółką Projprzem Makrum. Dodatkowo, reaktywowana działalność w zakresie budownictwa przemysłowego przyniosła w pierwszym roku funkcjonowania 20 mln zł przychodów.

"Rok 2017 poświęciliśmy na konsolidację segmentu przemysłowego w grupie Projprzem Makrum, dalszą ekspansję sieci Focus Hotels oraz budowanie pozycji lidera bydgoskiego rynku deweloperskiego w spółce CDI Konsultanci Budowlani. Największy wpływ na wyniki miało przejęcie kontroli nad Projprzem Makrum. Osiągnęliśmy również bardzo dobre wyniki w segmencie hotelarskim. W segmencie deweloperskim przekazania mieszkań rozpoczęliśmy w pierwszym kwartale 2018 r. co przełoży się na pozytywne wyniki kolejnych okresów" - powiedział także Rafał Jerzy.

Segment 'hotelarstwo' wniósł do przychodów 44 mln zł (29% wzrostu w porównaniu do 2016 r.).

"Wzrost segmentu hotelarskiego wynika z włączenia do zasobów sieci w I półroczu 2017 r. zabytkowego, 4-gwiazdkowego Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Segment 'najem aktywów' osiągnął przychody w wysokości 10,9 mln zł (wzrost o 39,6% r/r). W segmencie developingu przychody wyniosły 8,7 mln zł i jest to jedyny segment, który nie odnotował wzrostu, co wynika z etapowania głównej inwestycji spółki - osiedla Platanowy Park. Na chwilę publikacji sprawozdania sprzedaż, która zacznie być księgowana od 2018 roku, wyniosła 32,3 mln zł netto" - podała spółka w osobnym komunikacie.

Spółka w ub. r. opracowała szczegółową strategię rozwoju grupy. Stawia ona na prężny rozwój wszystkich segmentów i sukcesywne zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Zarząd planuje również upublicznienie wszystkich segmentów operacyjnych, aby GK Immobile mogła stać się jeszcze bardziej transparentna i uzyskać prawidłową wycenę rynkową.

"W segmencie przemysłowym świetne są perspektywy dla segmentu przeładunków, z uwagi na dynamicznie rosnący rynek e-commerce i zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie magazynową w Europie oraz automatycznych systemów parkingowych, ze względu na synergie pomiędzy tymi produktami, również w nowych, wspólnych kanałach sprzedaży" - podano także.

Według spółki, 2018 rok przyniesie duży skok wyników segmentu hotelarskiego z powodu otwarcia nowych obiektów w Sopocie i Poznaniu. Hotele w Lublinie, Warszawie i Bydgoszczy otwarte zostaną w kolejnych latach.

"Spółce prawdopodobnie uda się również zrealizować założenie ekspansji zagranicznej i otworzyć pierwsze obiekty zagranicą, poprzez nowe biuro funkcjonujące od 2017 roku w Bukareszcie. Z kolei etapowanie największej inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy, osiedla Platanowy Park, powinno zapewnić stabilny przychód na kolejne lata, powiększony o nowe projekty, które grupa planuje podjąć. Kolejna duża, etapowana inwestycja w bydgoskim Fordonie ruszy już w tym roku. Latem uwolniona zostanie także jedna z najważniejszych inwestycji biurowych w Bydgoszcz – Immobile K3. Jest to biurowiec klasy A o prestiżowej lokalizacji na starym mieście" - podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 26,18 mln zł wobec 9,75 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

