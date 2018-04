GK Immobile rekomenduje wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję za 2017 r.



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Zarząd GK Immobile zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 5,27 mln zł zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę wysokości 0,07 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

"Zarząd spółki GK Immobile z siedzibą w Bydgoszczy podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy, w myśl której zarząd spółki postanawia zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 w kwocie 5 275 405,24 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Jeśli walne zgromadzenie przychyli się do tej propozycji, spółka wypłaci dywidendę trzeci rok z rzędu.

"Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą. Chcielibyśmy pozostawać spółką dywidendową w przyszłości" – powiedział prezes GK Immobile Rafał Jerzy, cytowany w osobnym komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze GK Immobile zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 4,52 mln zł z zysku za 2016 r., co oznaczało, że dywidenda na jedną akcję wyniosła 0,06 zł. Jej stopa, według kursu zamknięcia z 30 czerwca 2017, wyniosła 1,6%.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)