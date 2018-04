Zysk netto Wojasa wzrósł r: r do 14,38 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Wojas odnotował 14,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 5,01 mln zł wobec 5,28 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBIDTA wyniósł 11,49 mln zł wobec 11,9 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,16 mln zł w 2017 r. wobec 229,38 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana ilościowa sprzedaż obuwia w 2017r. wyniosła 967 641 par w porównaniu do 922 903 par w 2016 r., co oznacza wzrost o 4,8 r/r.

"Wartościowa skonsolidowana marża brutto za 2017 r. wyniosła 104 754 tys. zł i spadła o 150 tys. zł, tj. o 0,1% r/r. Spadek marży związany jest ze [...] spadkiem udziału sprzedaży detalicznej (marża detaliczna) i wzrostem udziału sprzedaży hurtowej (marża hurtowa). Procentowa średnia skonsolidowana marża brutto w 2017 r. wyniosła 44,2% w porównaniu do 45,7% w 2016 r. Marża na sprzedaży detalicznej (kanał online i offline) w 2017 r. wyniosła 49,1%" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 12,87 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku rok wcześniej.



Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2017 r. miał 237 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.



(ISBnews)