Enter Air zwiększył szacunkową wartość umowy czarteru z Itaką do 233,5 mln zł



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Enter Air zawarła aneks do umowy czarteru z Itaka Holdings, dotyczącej sezonu Lato 2018 - Zima 2018/2019, który rozszerza zakres uzgodnionego programu handlowego. Skutkuje to zwiększeniem szacunkowej wartości programu do 67,6 mln USD (233,54 mln zł) z pierwotnie zakładanych 51 mln USD, podał Enter Air.

"W związku z rosnącym popytem na usługi przewozu świadczone przez Enter Air zarówno ze strony klientów biur podroży, jak i pasażerów indywidualnych, w oparciu o poczynione ustalenia z biurem podróży Itaka, zwiększony został program handlowy. Program będzie realizowany na jednym z dwóch dodatkowych samolotów typu Airbus A320 wynajętych na sezon lato 2018. Dodatkowe połączenia w ramach umowy z Itaką realizowane będą zarówno w sezonie letnim jak i zimowym" - powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

W minionych miesiącach Enter Air podpisał umowy na sezon Lato 2018 i Zima 2018/2019 z czołowymi polskimi operatorami: TUI Poland (wartość ok. 299,5 mln zł), Rainbow Tours (wartość ok. 165,3 mln zł) oraz umowę z TUI Poland na sezon Lato 2019 i Zima 2019/2020 (wartość ok. 303,9 mln zł). W lutym 2018 r. Enter Air podpisał też kontrakt na rynku brytyjskim z Sunvil International (wartość ok. 21,4 mln zł) oraz francuskim i hiszpańskim z Airconsulting (wartość ok. 114,9 mln zł), przypomniano także.

W połowie grudnia ub.r. Enter Air i Itaka Holdings zawarły umowę o współpracy na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019 o szacunkowej wartości 51 mln USD netto (ok. 182,5 mln zł). Spółka wyjaśniła wtedy, iż łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość umowy może różnić się od podanych szacunków.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)