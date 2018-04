Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie 0,73 zł dywidendy na akcję





Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali na dzisiejszym walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, podała spółka.



"Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 16 maja 2018 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,73 zł na jedną akcję spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 6 czerwca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.



Liczba akcji objętych dywidendą według stanu na 25 kwietnia 2018 roku wynosi 139 163 286 sztuk.



Eurocash odnotował 33,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 179,22 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 71,71 mln zł wobec 102,61 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest ok. 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



(ISBnews)