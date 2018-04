Walne Robyga zdecydowało o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję za 2017 r.



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Robyga zdecydowało o przeznaczeniu 86,82 mln zł na dywidendę za 2017 r., tj. o wypłacie 0,3 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki za rok obrotowy 2017. Łączna wysokość dywidendy: 86.820.359,70 zł. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,30 zł" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 7 maja, a dzień wypłaty dywidendy na 14 maja 2018 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Robyga zdecydowali o przeznaczeniu 71 mln zł z zysku netto za 2016 r. na wypłatę dywidendy, co dało 0,27 zł dywidendy na akcję.

Robyg odnotował 109,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 108,67 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 91,91 mln zł wobec 65,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)