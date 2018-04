JHM Development miał wstępnie 39,33 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw.



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - JHM Development miał wstępnie 39,33 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 95% r/r, podała spółka.

"Przychody ze sprzedaży JHM Development w I kw. 2018 r. wyniosły 28 282 tys. zł, co oznacza wzrost o 170% wobec I kw. 2017r.;

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej JHM Development w I kw. 2018 r. wyniosły 39 336 tys. zł, co oznacza wzrost o 95% wobec I kw. 2017 r.;

- liczba sprzedanych lokali ujętych w przychodach JHM Development w I kw. 2018 wyniosła 114 lokali, co oznacza wzrost o 143% wobec I kw. 2017 r.;

- liczba umów przedwstępnych i developerskich sprzedaży lokali na koniec I kw. 2018 r. wyniosła 204 umowy, co oznacza wzrost o 37% wobec I kw. 2017 r." - czytamy w komunikacie.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

