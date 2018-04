PKN Orlen rozważa dalszy wykup akcji Unipetrolu, by osiągnąć 100%



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen skłania się do ogłoszenia kolejnego wykupu akcji czeskiego Unipetrolu - analizuje osiągnięcie 100-procentowej kontroli nad tą spółką, poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

"Analizujemy osiągnięcie 100% kontroli nad Unipetrolem. Skłaniamy się do przeprowadzenia wykupu, powiedział Protasewicz podczas konferencji prasowej.

Spółka liczy, że dalszy wykup byłby realizowany po cenach proponowanych przy ostatnim wykupie.

W lutym br. PKN Orlen zrealizował płatności na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, którzy odpowiedzieli na ogłoszone w grudniu ubiegłego roku dobrowolne wezwanie na wykup pakietu akcji Unipetrol a.s. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld zł. PKN Orlen oferował po 380 koron za akcję, które łącznie stanowiły ok. 31,04% kapitału. W ten sposób koncern osiągnął warunkowy próg wezwania zapewniając sobie 94,03% udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki.

Rozpoczynając w grudniu 2017 r. procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje Unipetrolu, PKN Orlen podał, że docelowo zamierza kupić wszystkie akcje Unipetrolu i wycofać spółkę z praskiej giełdy.

W skład Unipetrolu wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (400 stacji) oraz spółka Spolana - jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)