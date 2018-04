Czerwona Torebka dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Czerwona Torebka w toku prac nad rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017 podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł, poinformowała spółka. Odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za akcje Małpka S.A.

"W aktywach bilansu spółka posiada certyfikaty inwestycyjne Sowiniec FIZ. W aktywach Sowiniec FIZ znajduje się natomiast przedmiotowa należność z tytułu sprzedaży w 2015 r. akcji spółki Małpka S.A. Zobowiązanie to, na mocy stosownej umowy z kupującym akcje spółki Małpka S.A., przejął podmiot trzeci w zamian za udział w cenie sprzedaży akcji spółki Małpka S.A., którą uzyska kupujący od potencjalnego, przyszłego nabywcy akcji Małpka S.A." - czytamy w komunikacie.

Na podstawie informacji uzyskanych od obecnego dłużnika funduszu Sowiniec FIZ oraz własnej oceny sytuacji finansowej spółki Małpka S.A., w stosunku do której postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otwarte zostało przyśpieszone postępowanie układowe, a co za tym idzie, ewentualnej obecnej możliwości sprzedaży jej akcji na rzecz osoby trzeciej - zarząd spółki uznał, że zachodzą przesłanki do objęcia zadłużenia z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za akcje Małpka S.A. dodatkowym odpisem (do wysokości 100% całej należności), podano także.

"Tak jak wskazano wyżej, wielkość odpisu obciąża wynik finansowy 2017 roku i składa się na nią 226 451 tys. zł tytułem należności głównej oraz 6 210 tys. zł tytułem odsetek" - czytamy dalej.

Zarząd spółki zwraca uwagę, iż dokonany odpis aktualizujący należność za akcje Małpka S.A. nie stanowi zagrożenia dla płynności finansowej spółki.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)