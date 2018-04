Budimex sprzedał 270 mieszkań w I kw., sprzedaż ma przyspieszyć w II poł. roku



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości sprzedał 270 mieszkań w I kw. 2018 r., a przekazał 688, poinformował prezes Dariusz Blocher. Według niego, w II połowie roku sprzedaż powinna przyspieszyć w związku z rozbudową oferty.

"W pierwszym kwartale 2018 r. przedsprzedaż mieszkań w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 270 mieszkań w porównaniu do 392 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obecnie w budowie jest blisko 3 tysiące mieszkań, a na klientów oczekuje jeszcze 957 lokali" - napisał Blocher w komentarzu do wyników za I kwartał.

Według niego, kumulacja podpisanych aktów notarialnych w I kwartale tego roku przełożyła się na istotny wzrost przychodów ze sprzedaży.

"Oddaliśmy w ręce klientów 688 lokali m.in. w ramach kolejnych etapów inwestycji Wiślany Mokotów, Nowe Czyżyny oraz Osiedle przy Rolnej. Zysk operacyjny segmentu deweloperskiego wyniósł 27 mln zł i był o 128% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie rentowność operacyjna uległa poprawie i osiągnęła poziom 12,7%" - czytamy dalej.

W trakcie roku Budimex Nieruchomości planuje rozszerzyć ofertę o kolejne około 3 tysiące mieszkań, co powinno zaowocować przyspieszeniem przedsprzedaży w drugiej połowie roku, podkreślił też prezes.

Zgodnie z komentarzem, aktualnie posiadany bank ziemi pozwala spółce na wybudowanie kolejnych 7,6 tysięcy mieszkań.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. spółka miała 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)