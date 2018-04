Orbis: Wzrost RevPAR w I kw. 2018 r. pozytywnie nastraja na dalszą część roku



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Wzrost przychodu na 1 dostępny pokój (RevPAR) o 5,8% r/r w hotelach Orbisu w I kw. 2018 r. "pozytywnie nastraja na dalszą część roku", poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski.

"Blisko 6-proc. wzrost RevPAR w I kw. nastraja nas pozytywnie na dalszą część roku. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami głównym czynnikiem tego wzrostu była średnia cena (blisko 4%). Należy pamiętać o dwóch elementach, po pierwsze I kw. stanowi kilkanaście procent rocznego obrotu (low season), a po drugie kluczem do dobrego wyniku będzie wzrost sprzedaży, ale także monitorowanie wzrostu kosztów płac" - napisał Szewczykowski podczas czatu inwestorskiego w serwisie Stockwatch.pl.

W raporcie spółka podała, że w I kwartale 2018 r. RevPAR był wyższy o 5,8% w ujęciu like-for-like i wyniósł 136 zł.

"Podobnie jak w ubiegłych kwartałach, do osiągnięcia tego poziomu przyczynił się wzrost średniej ceny za pokój (ARR), która osiągnęła wartość 222,7 zł w ujęciu like-for-like (wzrost o 3,8% w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku) oraz wzrost frekwencji o 1,2 pkt proc. [do 61,1%] w porównaniu do roku ubiegłego. Rosnące wskaźniki operacyjne odnotowano we wszystkich krajach Europy Wschodniej, w których Orbis prowadzi działalność" - czytamy w raporcie.

Największy przyrost wskaźnika RevPAR w Polskich miastach na poziomie 13,5% zanotowano w Poznaniu. Wśród miast Europy Wschodniej, w których działa grupa, wysoki wskaźnik przychodu na 1 dostępny pokój odnotowały hotele w Sofii, Rydze i Budapeszcie, podano także.

"Dzisiejsza frekwencja na poziomie 61% w low season jest porównywalna z całorocznym poziomem frekwencji np. w 2014 r., dlatego trudno nie być zadowolonym z osiągniętego wskaźnika" - wskazał także Szewczykowski na czacie.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,46 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)