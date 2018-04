Orbis planuje capex bez one-offów w przedziale 150-170 mln zł w l. 2018-2019



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Orbis planuje capex bez zdarzeń jednorazowych - takich jak wykup hoteli, czy ewentualne akwizycje - w przedziale 150-170 mln zł w latach 2018-2019, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Pomimo wzrostu kosztów Orbis liczy na wzrost wyników operacyjnych i marżowości, dodał.

"Obecnie mamy 14 500 pokoi własnych, w II połowie roku otworzymy jeszcze 350. Bez zdarzeń jednorazowych, takich jak wykup hoteli, czy ewentualne akwizycje poziom capexu powinien być w przedziale 150-170 mln zł" - napisał Szewczykowski podczas czatu inwestorskiego w serwisie Stockwatch.pl, zapytany o planowamy capex na lata 2018-2019.

Zapowiedział też, że pomimo wzrostu kosztów Orbis liczy na wzrost wyników operacyjnych i marżowości.

"Wzrost płac oraz usług outsorcingowych to główne czynniki wpływające na stronę kosztową w grupie Orbis. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dynamika wzrostu może być nieco wyższa niż wzrostu sprzedaży. Jeśli uda nam się utrzymać wzrost sprzedaży na poziomie 5-6%, to pomimo wzrostu kosztów powinniśmy zagwarantować wzrost wyników operacyjnych i marżowości" - wskazał CFO.

"Bogacenie się społeczeństwa, wzrost gospodarczy i ruch turystyczny, to główne czynniki wpływające na wzrost branży hotelarskiej. Ponad 5-proc. wzrost RevPar-u i obserwując 2018 r. nie widzimy przesłanek, aby ten trend miał się zmienić" - dodał.

Zapowiedział też, że Orbis przedstawi prognozę finansową razem z wynikami I półrocza.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,46 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)