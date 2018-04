Grupa Lotos wygrała przetarg na utworzenie 2 MOP-ów przy S5



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku łączącym Wrocław z Poznaniem, poinformowała spółka. Łącznie Grupa Lotos planuje uruchomić 8 tego typu stacji w latach 2018-2020.

"MOP Golina Wielka, II kategorii (w trzystopniowej skali) o powierzchni niemal 5 ha, zlokalizowany będzie przy drodze ekspresowej S5, w kierunku Poznania, na odcinku Wrocław - Leszno, na terenie gminy Bojanowo. MOP Folwark, II kat. o powierzchni ponad 8 ha, zlokalizowany będzie w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku Leszno - Wrocław, w kierunku Wrocławia, na terenie gminy Rawicz" - czytamy w komunikacie.

Oba MOP-y powinny zostać wybudowane i oddane do użytku pod koniec 2020 r, podano także.

"W sieci Lotos działa obecnie 20 MOP-ów. W latach 2018-2020 planowane jest uruchomienie łącznie ośmiu tego typu stacji paliw" - czytamy dalej.

W latach 2017-2018 Lotos wygrał postępowania na osiem obiektów powstających przy drogach ekspresowych, przypomniano także.

"Na koniec marca 2018 roku Grupa Kapitałowa Lotos posiadała w swojej sieci 488 stacji paliw. W porównaniu do stanu na koniec 2017 roku zmniejszyła się liczba stacji paliw o 5 placówek (zamknięcie 1 stacji typu CODO oraz 4 stacji typu DOFO)" - czytamy również w komentarzu zarządu do wyników za I kw. 2018 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)