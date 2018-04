PKN Orlen ma aneks zwiększający dostawy ropy z Saudi Aramco o 100 tys. ton mies.



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał aneks do kontraktu z Saudi Aramco, który zwiększa wolumeny dostaw ropy naftowej do 100 tys. ton miesięcznie, podała spółka.

"Zgodnie z nowymi warunkami umowa będzie realizowana od 1 maja do 31 grudnia 2018 roku z opcją przedłużenia na kolejne lata. Oznacza to, że do rafinerii z Grupy Orlen, na mocy zawartego aneksu, będzie trafiać co miesiąc ok. 300 tys. ton surowca z Zatoki Perskiej" – czytamy w komunikacie.

Po podpisaniu aneksu ponad 20% surowca przerabianego przez rafinerie Grupy Orlen będzie pochodziło z Arabii Saudyjskiej. Na podstawie aneksu Saudi Aramco będzie dostarczać do rafinerii z grupy kapitałowej Orlen ropę naftową Arabian Extra Light.

"Tak jak zapowiadałem, zarząd PKN Orlen konsekwentnie wdraża politykę dywersyfikacji dostaw surowców. Zwiększenie wolumenu z Arabii Saudyjskiej to kolejny krok naprzód. Dywersyfikując kierunki zwiększamy bezpieczeństwo dostaw zarówno dla PKN Orlen, jak i polskiej gospodarki. Zatoka Perska nadal będzie obiektem naszego zainteresowania i monitoringu w zakresie planów dalszej dywersyfikacji. Ważne jest to, że ropa dostarczana przez koncern Saudi Aramco jest stabilnej i wysokiej jakości, co gwarantuje wysoki uzysk produktów z jej przerobu. To pozwala na osiągnięcie bardzo zadowalających efektów ekonomicznych" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

PKN Orlen ma prawo wskazania każdorazowo kierunku dostaw. Koncern zamierza wykorzystać surowiec do przerobu w rafineriach w Polsce, Czechach i na Litwie.

Obecnie ok. 30% ropy naftowej sprowadzanej przez PKN Orlen pochodzi spoza kierunku rosyjskiego.

Saudi Aramco to zintegrowany koncern paliwowo-chemiczny, światowy lider w wydobyciu węglowodorów, produkcji, procesach rafineryjnych, dystrybucji i jeden z największych globalnych eksporterów ropy naftowej. Zarządza udowodnionymi zasobami ropy naftowej i kondensatu na poziomie 260,8 mld. baryłek. Dzienna produkcja Saudi Aramco to 10,2 mln baryłek dziennie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)