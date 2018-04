Ciech wszedł w fazę wykonawczą inwestycji w Niemczech wartej ok. 100 mln euro



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Ciech zdecydował o przystąpieniu do fazy wykonawczej inwestycji w budowę zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, podała spółka. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln euro.

"Przedmiotem inwestycji jest budowa zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, w miejscowości Stassfurt. Inwestycja realizowana jest przez spółkę zależną od emitenta - Ciech Soda Deutschland GmbH&Co.KG. w Niemczech (CSD)" - czytamy w komunikacie.

Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln euro, a orientacyjny czas jej realizacji to 2-3 lata. Przewidywane zdolności produkcyjne zakładu to ok. 450 tysięcy ton soli rocznie.

W ramach fazy przygotowawczej przeprowadzono m.in. postępowanie przetargowe na dostawę kluczowej technologii i dokonano wyboru dostawcy tej technologii oraz uzyskano pomoc publiczną od organów niemieckiej administracji w wysokości 11,25 mln euro.

"Inwestycja będzie finansowana ze środków Grupy Ciech oraz dostępnego finansowania zewnętrznego, w tym ze środków uzyskanych przez CSD w ramach udzielonej pomocy publicznej. Efekty zrealizowanej inwestycji będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ciech" - czytamy dalej.

Niezależnie od decyzji o przystąpieniu do fazy wykonawczej, CSD oczekuje na uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych niezbędnych do dalszej realizacji inwestycji, podano także.

W listopadzie 2017 r. Ciech informował, że planuje zakończyć inwestycję w Niemczech, polegającą na modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych do wytwarzania sody oczyszczonej, w 2019 r.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)