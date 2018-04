Mirbud celuje w 100-200 mln zł przychodów na Ukrainie



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Mirbud, który na początku tego roku zarejestrował spółkę na Ukrainie, liczy na pozyskiwanie na ukraińskim rynku 100-200 mln zł przychodów, poinformował prezes Jerzy Mirgos.

"Liczę, że w tym roku dokończymy rejestrację, uzyskamy licencje i zbudujemy podstawową kadrę. Będziemy startować w małych przetargach by poznać specyfikę zamówień. Interesował by nas poziom przychodów chociaż 50 mln euro, czyli 200 mln zł, a na początek 100 mln zł" - powiedział Mirgos podczas konferencji prasowej.

Pytany o horyzont czasowy, odpowiedział, że stanie się to być może w 2020 r. Pierwsze efekty działalności na Ukrainie mają być natomiast widoczne w 2019 r.

Prezes poinformował, że w obszarze zainteresowania spółki są na Ukrainie wyłącznie zamówienia publiczne - rządowe i samorządowe.

"Myślimy [o Ukrainie] bardzo perspektywicznie" - podkreślił.

"Rozglądamy się w Kijowie także za działalnością deweloperską, budową hal magazynowych" - dodał.

Wcześniej podczas konferencji członek zarządu Paweł Korzeniowski wskazywał, że na Ukrainie Mirbud jest zainteresowany wyłącznie projektami z zapewnionym finansowaniem. Powiedział też, że wejście Mirbudu na rynek wschodniego sąsiada ma "drugie dno" i jest nim poszukiwanie ewentualnych podwykonawców i dostawców.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2017 r. miał 860 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)