Grupa Lotos aktywnie poszukuje złóż m.in. we współpracy z PGNiG



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos aktywnie poszukuje nowy złóż za granicą, ale obecnie nie może komentować postępów w tym zakresie, poinformował p.o. prezesa Mateusz Bonca.

"Poszukujemy aktywnie złóż - zarówno po stronie norweskiej, jak i brytyjskiej szelfu, m.in. przy współpracy z PGNiG. Charakter takich transakcji każe na tym etapie ich nie komentować - powiedział Bonca podczas konferencji prasowej.

W I kw. br. zasoby węglowodorów w kategorii 2P wzrosły o 36% r/r do 92 mln boe, podała spółka w komunikacie.

Wydobycie węglowodorów w I kw. 2018 roku wyniosło ok. 21,93 tys. boe/d, co oznacza spadek o 12,8% r/r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)