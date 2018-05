LOT: wszystkie wtorkowe rejsy zgodnie z planem

Źródło: PAP

Wszystkie wtorkowe rejsy PLL LOT odbędą się zgodnie z planem, pikieta pracowników spółki nie wpłynie na rozkład naszych lotów - poinformował we wtorek PAP dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki. Pierwszy lot to rejs do Frankfurtu o godz. 7.10.