"Stanowisko Węgier w sprawie migracji jest jasne, ale zawsze jesteśmy otwarci na dialog, taka jest natura Europy" - dodał.

Agencja Reutera pisze, że jest mało prawdopodobne, by Budapeszt chciał przystać na wszystko, czego chce Berlin, ponieważ węgierski premier Viktor Orban odmawia przyjmowania ubiegających się o azyl, których kanclerz Niemiec Angela Merkel chciałaby bardziej równomiernie rozlokować po całej UE.

W Brukseli w czwartek po południu rozpoczął się szczyt UE, na którym podzieleni w sprawie podejścia do migracji szefowie państw i rządów mają próbować znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu.

Siostrzana partia CDU kanclerz Angeli Merkel, działająca tylko w Bawarii CSU, domaga się jednostronnego zaostrzenia polityki azylowej, żądając zakazu wjazdu dla imigrantów, którzy złożyli już wniosek o azyl w innym kraju Unii Europejskiej lub nie posiadają dokumentów. CDU, kierowana przez Merkel, dopuszcza takie rozwiązanie tylko w porozumieniu z innymi krajami UE.

Przywódca CSU i minister spraw wewnętrznych w rządzie Merkel, Horst Seehofer, powiedział w niedawnym wywiadzie prasowym, że popiera rozwiązanie kwestii imigracji na poziomie europejskim, ale zastrzegł, że jeśli czwartkowo-piątkowy szczyt UE w nie przyniesie skutecznych rozwiązań, to migranci, którzy zarejestrowali się już w innym kraju unijnym, będą odsyłani z niemieckiej granicy.

CSU ma 1 lipca ocenić rezultaty ewentualnego porozumienia w sprawie migracji, o jakie kanclerz Merkel zabiega na szczycie UE.

Przed szczytem w Brukseli Merkel oświadczyła w czwartek w Bundestagu, że los Unii Europejskiej zależy od jej zdolności do sprostania wyzwaniom związanym z debatą o migracji.

Grecki premier Aleksis Cipras powiedział, że jego rząd jest gotów do zawarcia z Berlinem dwustronnego porozumienia ws. przyjęcia uchodźców, którzy najpierw dotarli do Grecji i stamtąd udali się do Niemiec.

Stanowisko Aten zdaje się pośrednio potwierdzać doniesienia, że Niemcy zaproponowały Grecji, Włochom i innym krajom członkowskim Unii Europejskiej, do których uchodźcy przybywają w pierwszej kolejności, zawarcie dwustronnych porozumień w sprawie odsyłania tych spośród nich, którzy złożyli tam pierwsze prośby o azyl.