UE: Nowe propozycje ws. migracji; Polska z V4 niezadowolone

Źródło: PAP

Na unijnym szczycie pojawiły się w czwartek późnym wieczorem nowe propozycje dotyczące migracji, które zmierzają do tego, by państwa członkowskie wspólnie zajmowały się problemem napływających do Europy osób. Pomysł nie podoba się Polsce i innym krajom V4 - podały źródła.