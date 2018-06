Action otrzymał wynik kontroli skarbowej dla okresu VIII 2014 - III 2015



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Kontrola przeprowadzona w Action przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wykazała, że brak jest podstaw do odmowy prawa obniżenia kwoty podatku o podatek naliczony w okresie od sierpnia 2014 r. do marca 2015 r., podała spółka po otrzymaniu wyniku kończącego postępowanie kontrolne.

"Zakres kontroli obejmował badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od sierpnia 2014 r. do marca 2015 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że brak jest podstaw do odmowy prawa obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w powyższym okresie." - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)