PKM to projekt komunikacyjny współfinansowany przez wielkopolski samorząd, miasto Poznań, powiat poznański oraz gminy i powiaty położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Jego wdrażanie potrwa do 2021 roku. W godzinach szczytu składy na trasach PKM kursują co pół godziny.

W piątek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Poznań i samorządów Poznania, powiatu poznańskiego i regionu podpisali porozumienie w sprawie uruchomienia połączenia Poznań Główny – Swarzędz.

"PKM na trasie z Poznania do Swarzędza i z powrotem zacznie funkcjonować 9 września. W godzinach szczytu składy będą kursowały co pół godziny. Dzięki temu swarzędzanie będą mogli korzystać z szybkich i wygodnych połączeń z Poznaniem oraz innymi okolicznymi miastami i miejscowościami. Będzie to również zachęta do pozostawienia przez nich własnych pojazdów na wybudowanych już w tym celu parkingach przy dworcach kolejowych w Swarzędzu i Kobylnicy” – powiedział w piątek burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek.

Jak dodał, do obu zintegrowanych węzłów przesiadkowych swarzędzanie udający się na pociąg od lipca dojadą darmo autobusami lokalnego przewoźnika.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, że składy PKM jadące w stronę Swarzędza docelowo będą dojeżdżać do Wrześni. "Na razie na tej linii trwają prace modernizacyjne. Do Wrześni PKM pojedzie, gdy te prace się zakończą" - wyjaśnił. Poinformował, że na linii do Swarzędza będą kursowały trzy pary pociągów. Dodatkowo niektóre z połączeń PKM do Swarzędza będą realizowane z Nowego Tomyśla i Jarocina.

Docelowo PKM obejmie zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania; składy będą dojeżdżać do stacji: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Września, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny