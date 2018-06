Ogólna wycena wciąż jest na wysokim poziomie w porównaniu do jej konkurentów, ale spółka jest na wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji, aby stać się gigantem na wschodzących rynkach smartfonów. Jedno jest pewne – o Xiaomi będzie w nadchodzących latach głośno, gdyż akcje oferują niesamowitą możliwość zwiększenia ekspozycji na rynek smartfonów na rynkach wschodzących, zwłaszcza w Chinach i Indiach.

Szczegóły oferty

Xiaomi oferuje 1,434 mld nowych akcji i 745 mln akcji istniejących, a ponadto opcję dodatkowego przydziału dla sponsorów współpracujących. Opcja dodatkowego przydziału obejmuje 125,5 mln istniejących akcji i 201,5 mln nowych akcji. Ceny wahają się pomiędzy 17-22 HKD, a średnia cena wynosi 19,50 HKD. W przypadku wykorzystania opcji dodatkowego przydziału całkowity zysk ze sprzedaży nowych akcji w pierwszej ofercie publicznej wynosił będzie 4,1 mld $ (przy wyliczeniach opartych na 1,636 mld nowych akcji w cenie 19,50 HKD). Całkowita wielkość oferty (za oferowane nowe i istniejące akcje) wynosi 6,2 mld $.

Według Bloomberg News, w pierwszej ofercie publicznej biorą udział znaczący inwestorzy, tacy jak George Soros, Hillhouse Capital i Capital Group Companies. Wartość rynkowa w przypadku średniej ceny oferty wynosi 55,7 mld $ zakładając, że opcja dodatkowego przydziału zostanie w pełni wykorzystana. Na podstawie szczegółów oferty i zysków z oferty można wyliczyć, że wartość przedsiębiorstwa wyniesie 76,1 mld $. Spodziewany symbol oferty na platformach obrotu Saxo Bank to 1810:xhkg, a dzień rozpoczęcia notowań ustalono na poniedziałek 9 lipca 2018 r.

Wysoka wycena

Xiaomi - szczegóły oferty Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Hong Kongu Symbol 1810:xhkg Dzień ustalania ceny piątek, 6 lipca 2018 r. Dzień rozpoczęcia notowań poniedziałek, 9 lipca 2018 r. Zysk z oferty (w mln USD) 4,065 Wielkość oferty (w mln USD) 6,228 USDCNY 6,6085 USDHKD 7,8477 HKDCNY 0,8435 Wielkość oferty Nowe akcje 1.434.440.000 Istniejące akcje 745.145.000 Dodatkowe akcje (opcjonalnie) 326.937.000 Struktura kapitału zakładowego Nowe akcje 1.434.440.000 Istniejące akcje 20.941.690.830 Wszystkie akcje (po zakończeniu oferty) 22.376.130.830 Zakres cen oferty Niska cena 17 Wysoka cena 22 Średnia cena 19,5 Kapitalizacja giełdowa (w mln USD) Wartość rynkowa 55,694 Gotówka i inwestycje krótkoterminowe 2,674 Zyski z oferty 4,065 Zadłużenie 27,145 Wartość przedsiębiorstwa 76,1 Parametry wyceny (szacunki na rok obrotowy 2018) Sprzedaż 26,342 EBITDA 1,407 EV/EBITDA 54,1 EV/Sprzedaż 2,9 Źródło: Saxo Bank

Przy wartości przedsiębiorstwa na poziomie 76,1 mld $ i sprzedaży na poziomie 26,3 mld $ przewiduje się, że EBITDA wyniesie około 1,41 mld $ w roku obrotowym 2018, a EV/EBITDA po okresie rozliczeniowym wyniesie 54,1, co wciąż stanowi bardzo wysoki wynik. Dla porównania, wartość EV/EBITDA Facebooka w roku obrotowym 2018 wyceniana jest na poziomie 15,1, a dla NVIDIA ta wartość wynosi 25,9. Agresywna wycena jest oczywiście niepokojąca, gdyż najmniejsze nawet rozczarowanie wartościami wzrostu zawartymi w przyszłych komunikatach o zyskach może spowodować gwałtowne zmiany cen akcji. Trwająca wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami również mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na perspektywy dla Xiaomi, jeśli pozytywne nastroje w Chinach osłabną.

Co zyskują inwestorzy w zamian za wysoką nadwyżkę z wyceny? Zyskują jedno z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych w Chinach, przykładające coraz większą wagę do Internetu Rzeczy, a co więcej stojące na czwartym miejscu pod względem udziału w rynku smartfonów w Chinach i na pierwszym miejscu w Indiach.

Peter Garnry, dyrektor ds. strategii rynków akcji w Saxo Banku

