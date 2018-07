PGE GiEK ma porozumienie ze związkami kończące kwestie sporne w El. Bełchatów



Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała porozumienie z NSZZ Solidarność, NSZZ Solidarność-80, ZZ Elektryków i MZZ Remontów Energetyki ws. zakończenia kwestii spornych w Elektrowni Bełchatów, zgłoszonych do zarządu spółki w październiku ubiegłego roku.

"Podpisane porozumienie jest wynikiem rozmów prowadzonych przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ze związkami zawodowymi z Elektrowni Bełchatów: NSZZ 'Solidarność', ZZ Elektryków, MZZ Remontów Energetyki i NSZZ 'Solidarność-80'. Kwestie sporne dotyczyły stosowania przepisów zbiorowego prawa pracy. Strony porozumienia oświadczyły, że wszystkie postawione kwestie zostały wyjaśnione i nie stanowią przedmiotu rozbieżności oraz że nie trwa żaden spór zbiorowy w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie weszło w życie w momencie jego podpisania.

"U wszystkich pracodawców PGE GiEK, czyli we wszystkich oddziałach naszej spółki, jak i w spółkach nadzorowanych, na bieżąco prowadzony jest konstruktywny dialog strony pracodawców ze stroną społeczną, którego efektem jest zawarcie szeregu porozumień regulujących sferę uprawnień pracowniczych i związkowych. Podpisane w czerwcu porozumienie z NSZZ Solidarność i trzema innymi związkami zawodowymi kończące kwestie sporne pokazuje, że ten dialog jest dla nas niezwykle istotny. Zagwarantowanie spokoju społecznego powinno być priorytetem dla każdego pracodawcy. My to rozumiemy i dlatego tak ważne jest dla nas każde wypracowane porozumienie, których w okresie mojej kadencji podpisaliśmy ponad 200" - powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)