iFun4All ma pierwsze płatności za kamienie milowe dla Microsoftu



Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - iFun4all otrzymał pierwsze płatności za realizację "kamieni milowych" związanych z umową z Microsoftem na produkcję gry na platformę Mixer, podała spółka. "Serial Cleaner", najbardziej rozpoznawalna gra studia, w tydzień po premierze na Nintendo Switch w Japonii wciąż utrzymuje się w TOP 30.

"Jesteśmy miło zaskoczeni popularnością gry w Japonii. Większość pojawiających się komentarze jest pozytywnych. Pojawili się też pierwsi youtuberzy recenzujący grę. Sprzedaż wspieramy internetowymi kampaniami reklamowymi, rozdaliśmy również klucze do soundtracku. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom gra utrzyma się jak najdłużej w czołówce popularności. Japonia to kolebka fanów Nintendo, dlatego często gry, które na innych rynnach cieszyły się umiarkowaną popularnością, w Japonii zyskują duża większa popularność. To szansa dla innych producentów gier na Nintendo Switch, również tych z Polski" - skomentował CEO iFun4all Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

W końcówce czerwca iFun4all zakończył również realizację pierwszych kamieni milowych związanych z umową z Microsoftem na produkcję gry na platformę streamingową Mixer.

"Wpływy z realizacji pierwszych etapów umowy będą widoczne już w wynikach drugiego kwartału" - podkreślił Mielcarek.

Mixer (dawny Beam) to platforma streamingowa od 2016 r. należąca do firmy Microsoft. Specjalizuje się w strumieniowaniu gier komputerowych.

"Od dłuższego czasu na wszystkich konferencjach branżowych jednym z gorących tematów jest streaming i potencjału wykorzystania go w grach. I dotyczy to wszelkich jego odmian, od Twitcha i Mixera, czyli streamowania rozgrywki przez graczy, aż do poszukiwania Netfliksa branży gier - i tutaj np. na czoło wysuwa się Xbox Game Pass, w którym za kilkanaście dolarów miesięcznie Microsoft oferuje dostęp do gier xboksowych, w tym wszystkich swoich exclusive'ów od razu w dniu premiery. Microsoft poszukuje swoich 'Angry Birds'" - dodał CEO spółki.

Nowa gra od iFun4All pojawi się na rynku w trzecim kwartale bieżącego roku. "Pracujemy nad projektem od dłuższego czasu. Prace są bardzo zaawansowane. Termin będzie dotrzymany" - podsumował Mielcarek.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)