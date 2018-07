"Z analizy wpływających do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego skarg oraz wyjaśnień uzyskanych w ramach działań nadzorczych wynika, że zgłaszane nieprawidłowości dotyczą działalności Fritz Group SA niepodlegającej przepisom ustawy o usługach płatniczych i nadzorowi Komisji w zakresie internetowej wymiany walut" - poinformował UKNF w środowym komunikacie.

Jak dodał, "mając na względzie charakter i możliwą skalę nieprawidłowości, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podjął czynności w celu weryfikacji, czy działając w charakterze krajowej instytucji płatniczej Fritz Group SA nadal spełnia wymogi, od których uzależnione jest wydanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności, a w szczególności, czy zapewnione jest ostrożne i stabilne zarządzanie tą działalnością".

UKNF poinformował, że Fritz Group SA jest krajową, hybrydową instytucją płatniczą, tj. podmiotem, który zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej, wykonującym oprócz usług płatniczych inną działalność gospodarczą.

Urząd przypomniał, że na podstawie uzyskanego zezwolenia, Fritz Group SA jest uprawniona do przyjmowania wpłat gotówki i dokonywania wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych), a także do wykonywania transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o usługach płatniczych).

"Inną, niestanowiącą świadczenia usług płatniczych działalnością gospodarczą Fritz Group SA jest prowadzenie internetowego (bezgotówkowego) kantoru wymiany walut" - napisał UKNF.

Jak wyjaśnił urząd, działalność ta polega - co do zasady - na bezgotówkowym przyjmowaniu środków od zlecającego wymianę walutową i udostępnianiu mu w zamian równowartości tych środków w innej walucie, stosownie do ustalonych przez kantor kursów. Urząd tłumaczy, że przy tego typu transakcjach, kantor nie świadczy usługi płatniczej, a w szczególności nie pośredniczy w tych transakcjach, lecz jest ich stroną (odbiorcą płatności lub płatnikiem). Z tych względów działalność ta nie podlega przepisom ustawy o usługach płatniczych, a tzw. kantory internetowe nie podlegają w tym zakresie nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Na stronie internetowej Fritz Group można przeczytać, że jest to spółka akcyjna założona w 2011 roku "w odpowiedzi na potrzeby klientów, poszukujących najwyższej jakości usług finansowych".

"Główny obszar działalności grupy stanowi Fritz Exchange – internetowa platforma wymiany walut oraz Kantor Automatyczny – innowacyjne na skalę europejską urządzenie, mające zrewolucjonizować rynek kantorów stacjonarnych" - czytamy. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Sonia Sobczyk