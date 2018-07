Oba kraje łączą wspólne cele w tym, co dotyczy wymiany handlowej, która powinna być "intensywna, uczciwa i wzajemnie zrównoważona", a także sprawa skutecznej kontroli granicy - wskazał.

W ocenie Pompeo, którego wizyta w Meksyku jest jego pierwszą podróżą w charakterze ministra spraw zagranicznych, rozmowy miały "serdeczny przebieg". Jak podkreślił, wiąże osobiście duże nadzieje na przyszłą współpracę z prezydentem elektem.

Amerykański sekretarz stanu powiedział, że podczas potkania położył szczególny nacisk na kwestię bezpieczeństwa granicy amerykańsko-meksykańskiej. Jednocześnie, Pompeo przyznał, że popyt na nielegalnie rozprowadzane i przemycane narkotyki, który generuje przestępczość, jest zjawiskiem dotyczącym w pierwszej kolejności USA, a nie Meksyku.

Pompeo stoi na czele oficjalnej delegacji, w skład której wchodzą także: amerykański minister skarbu Steve Mnuchin, minister bezpieczeństwa wewnętrznego USA Kirstjen Nielsen, zajmująca się m.in. problematyką migracyjną i doradca prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, a zarazem jego zięć - Jared Kushner.

W spotkaniu w biurze wyborczym Lopeza Obradora (określanego niekiedy w skrócie AMLO - od jego inicjałów) uczestniczyli też politycy meksykańscy, którzy obejmą stanowiska ministerialne po jego inauguracji przewidzianej na 1 grudnia br. Wśród nich był m.in przyszły minister spraw zagranicznych Meksyku, Marcelo Ebrard, a także przyszli szefowie resortów finansów, spraw wewnętrznych i gospodarki.

"Rozmowa miała szczery, pełen szacunku i serdeczny charakter" - ocenił Ebrard. "A jako, że pierwsza konwersacja była udana, możemy patrzeć w przyszłość z rozsądnym optymizmem" - dodał.

Przyszły minister potwierdził, że wymiana dotyczyła przede wszystkim kwestii gospodarczych, w tym - renegocjacji Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA). Powiadomił też, że sprawie granicy i lansowanej przez Donalda Trumpa idei budowy na niej muru Pompeo i Lopez Obrador poświęcili ok. 40 minut.

Kwestia ta jest jedną z kilku, które uczyniły relacje amerykańsko-meksykańskie wyjątkowo trudnymi od objęcia przez Donalda Trumpa urzędu prezydenckiego w 2017 r.

Lopez Obrador, który z wynikiem ok. 53 proc. głosów wygrał 1 lipca wybory jako pierwszy we współczesnej historii Meksyku kandydat lewicowy, zapewnił, że kiedy obejmie urząd, "wyciągnie rękę" do amerykańskiego rządu. Bezpośrednio po wyborach - w pierwszym wywiadzie po zwycięstwie - prezydent elekt Meksyku podkreślił, że chce utrzymać porozumienie handlowe z USA i Kanadą oraz chce szczerego dialogu i przyjaznych stosunków z Waszyngtonem.

"Szczerze wyciągniemy rękę, żeby poszukać relacji przyjaźni i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi" - mówił w wywiadzie dla telewizji Televisa.

Lider Ruchu Odnowy Narodowej (Morena), podziękował również prezydentowi Donaldowi Trumpowi za tweeta z gratulacjami. "Jest wiele do zrobienia, co przyniesie korzyści zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Meksykowi!" - napisał w tweecie amerykański prezydent, podkreślając, że bardzo się cieszy na współpracę z nowym meksykańskim szefem państwa.

"Panuje przekonanie, że Lopez Obrador będzie bardzo anty-Trumpowski, ale obydwie strony mają też niepowtarzalną szanse, by zredefiniować relacje, wymyślić je na nowo i zbudować coś konstruktywnego" - powiedziała w wypowiedzi dla agencji AFP Carins Zissis z think tanku działającym przy Americas Society.

Możliwa jest też konsolidacja równych sił politycznych w Meksyku i budowa wspólnego frontu w rozgrywce z Białym domem.

Luis Videgaray - minister spraw zagranicznych i bliski współpracownik ustępującego prezydenta Meksyku, Enrique Peny Nieto, zadeklarował w piątek poparcie obecnego szefa państwa dla jego następcy w wypadku, gdyby konfrontacyjna polityka Trumpa wobec Meksyku była kontynuowana.(PAP)

