"Przychody na chwilę obecną to 77 mln zł, natomiast koszty związane z zakupem licencji, produkcji, koszty TVP 4K oraz stref kibica zamkną się w kwocie ok. 67 mln zł" - powiedział Kurski podczas briefingu.



W jego ocenie, zysk udało się osiągnąć dzięki temu, ze TVP oparła model sprzedaży Mundialu 2018 na cenniku obliczonym według własnej metodologii.



"Dzięki temu Telewizja osiągnęła wyniki sprzedaży wyższe o blisko 50% niż możliwe do uzyskania wyłącznie w oparciu o sprzedaż pakietową opartą o dane Nielsena" – podkreślił.



W sumie podczas Mundialu TVP wyemitowała ponad 886 godzin transmisji, z czego ponad 50%, to były transmisje live.



"Sukcesem okazało się umieszczenie TVP Sport na multipleksie. Dzięki temu kanał sportowy Telewizji oglądało podczas Mistrzostw średnio nawet 0,5 mln widzów. Zgodnie z zapowiedziami TVP Sport ma zostać na multipleksie, nadal toczą się w tej sprawie rozmowy z Emitelem" - wskazał prezes.



TVP podała, że osiągnęła także rekordowe wyniki w Internecie - liczba użytkowników we wszystkich serwisach wzrosła o 2,37 mln do 8,11 mln. Wygenerowali oni 120,93 mln odsłon.



"Odnotowano 55,9 mln odsłon strony mundialowej, 59,7 mln odtworzeń materiałów wideo oraz 14,7 mln odtworzeń transmisji meczów. Największą oglądalnością w sieci cieszył się mecz Polska-Senegal – 542 tys. użytkowników i 1,5 mln odsłon wideo" - podała także TVP.



