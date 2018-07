VGP poinformowała PAP, że liczba rejestracji samochodów marek tej spółki wzrosła w pierwszym półroczu o 16,4 proc. Każda z marek, tj. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, odnotowała w tym czasie dwucyfrowy wzrost liczby rejestracji. Największy wzrost był udziałem marki Porsche.

Liczba rejestracji samochodów marek VGP wyniosła 79 tys. 879 samochodów. Jest to o 11 tys. 269 aut więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej zarejestrowanych samochodów w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku ma na swoim koncie Skoda. 35 tys. 789 zarejestrowanych pojazdów tej marki, to ok. 14 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wzrost rejestracji samochodów marki Volkswagen wyniósł 16 procent. 28 tys. 458 dostarczonych aut to blisko 4 tys. więcej niż rok wcześniej. Podobnym wzrostem liczby rejestracji może pochwalić się Audi – o 25 procent, do 7 tys. 898 samochodów. W przypadku pojazdów SEAT wzrost wyniósł 21 proc.; liczba zarejestrowanych samochodów wzrosła z 5 tys. 655 sztuk do 6 tys. 849 sztuk

Największy, bo wynoszący 26 proc., przyrost liczby rejestracji w tym okresie jest udziałem Porsche. Liczba rejestracji wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem z 700 do 885 egzemplarzy.

Według danych VGP, najlepiej sprzedającym się samochodem miejskim jest Skoda Fabia. Octavia prowadzi w kategorii samochodów kompaktowych, a Volkswagen Passat w segmencie D. Z kolei Volkswagen T6 jest najlepiej sprzedającym się samochodem użytkowym.

Rafał Pogrzebny

>>> Polecamy: Tesla podwaja swoją sprzedaż w Rosji. Mimo, że cena auta jest wyższa o 60 proc.