Węgierska spółka PBKM otrzymała ok. 9 mln zł zwrotu z tytułu podatku VAT



Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Krio Intezet, węgierska spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) otrzymała ok. 680 mln HUF (co stanowi równowartość ok. 9 mln zł) z tytułu zwrotu podatku VAT za okresy sprawozdawcze od stycznia 2013 roku do lipca 2017 roku. Wpływ powyższego zdarzenia zostanie ujęty w wynikach III kwartału 2018 r., podał PBKM.

"Emitent wyjaśnia, iż powyższa okoliczność stanowi finalizację procesu zwrotu podatku VAT pobranego w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Krio na rynku węgierskim w latach 2013-2017" - czytamy w komunikacie.

21 czerwca PBKM podał, że Krio Intezet złożyła do Regionalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum wniosek o zwrot podatku VAT w wysokości ok. 680 mln HUF (ok. 9,1 mln zł) za okresy sprawozdawcze od stycznia 2013 do lipca 2017 r. PBKM podał wówczas, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku spółka zależna spodziewa się wpływu środków z tytułu zwrotu podatku VAT w II półr. 2018 roku.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)