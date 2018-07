Echo Investment



Echo Investment nabyło 30% udziałów i głosów, a spółka R4R nabyła 70% udziałów i głosów w spółce joint venture (JV), podało Echo. JV pod nazwą Resi4Rent przejmie cztery projekty będące w trakcie realizacji oraz zbuduje 1 200 mieszkań, a kolejne 1 700 mieszkań będzie gotowych do budowy w ciągu następnych 12 miesięcy.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin sporządzony w związku z emisją łącznie 18 000 000 akcji przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. >>>>

Astarta Holding sprzedała 91 743 ton cukru w II kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 13% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 23% r/r do 10 450 UAH/t. >>>>

PlayWay zawarł z Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited umowę na dystrybucję gier na rynku chińskim, podała spółka. >>>>

Ursus zawarł z Agricultural Bank of Sudan, państwowym sudańskim bankiem wyspecjalizowanym w zakresie finansowania projektów z zakresu rolnictwa, porozumienie o ustanowieniu strategicznej współpracy zmierzającej do uruchomienia na terytorium Sudanu produkcji ciągników i maszyn rolniczych Ursus oraz do utworzenia na terenie całego kraju sieci centrów serwisowych, podała spółka. >>>>

Krio Intezet, węgierska spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) otrzymała ok. 680 mln HUF (co stanowi równowartość ok. 9 mln zł) z tytułu zwrotu podatku VAT za okresy sprawozdawcze od stycznia 2013 roku do lipca 2017 roku. Wpływ powyższego zdarzenia zostanie ujęty w wynikach III kwartału 2018 r., podał PBKM. >>>>

Orange Polska podpisało z T-Mobile Polska dziesięcioletnią umowę w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska w zakresie transmisji danych (Bitstream Access - BSA), podał operator. Opłata wstępna dla Orange to 275 mln zł. >>>>