Scope Fluidics rozpoczyna testy funkcjonalności PCR|ONE w warunkach docelowych



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Curiosity Diagnostics, spółka zależna Scope Fluidics podpisała umowę z partnerem merytorycznym - Alab Laboratoria, na przeprowadzenie pierwszej serii testów funkcjonalnych systemu PCR|ONE w laboratoriach mikrobiologicznych, podała spółka.

"Program testów, tzw. prewalidacja, obejmie wykorzystanie aktualnego prototypu systemu i jednorazowych kartridży testowych w docelowym środowisku laboratoryjnym. Wyniki testów mogą dostarczyć wskazówek do ostatnich optymalizacji funkcjonalności i sposobu użycia sytemu PCR|ONE, w ramach trwającego procesu industrializacji" - czytamy w komunikacie.

W ramach prewalidacji, system PCR|ONE będzie wykorzystany w laboratoriach diagnostycznych, czyli w protokołach pracy identycznych lub zbliżonych do docelowych. Badania obejmą obecność gronkowca złocistego oraz jego antybiotyko-opornych odmian (MRSA) w wymazach nosowych, ze skóry oraz gardła pacjenta.

Testy systemu potrwają kilka miesięcy.

"W oparciu o warunki z listu intencyjnego, jaki zawarliśmy w styczniu z firmą Alab, wchodzimy do laboratoriów, by móc przetestować nasz system. Te badania, a także spostrzeżenia i uwagi użytkowników powiedzą nam, jak działa nasz produkt. Proces industrializacji systemu trwa – to jest właściwy moment, aby wprowadzić ewentualne ostatnie optymalizacje w procedurze użycia czy funkcjonalności. Jak mówi stare porzekadło, statek buduje się w stoczni, ale nie po to by tam pozostał – nasz flagowy okręt PCR|ONE właśnie wypływa na pierwsze testy na pełnym morzu" - skomentował współzałożyciel i prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

System PCR|ONE oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie (do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej). Spółka będzie oferować dwa panele ukierunkowane na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka. Pierwszy z nich to panel wykrywający oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA), będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, które wykazują wysoką antybiotykooporność. Drugi panel będzie wykrywał Clostridium difficile, beztlenową bakterię, która w sprzyjających warunkach wywołuje bardzo groźne zapalenie jelita grubego, przypomniano.

Zakończenie prac nad projektem i jego sprzedaż globalnemu partnerowi zaplanowane jest na drugi kwartał 2020 r.

System PCR|ONE plasuje się na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej. Według Markets and Markets globalna wartość tego rynku w roku 2021 wyniesie 10,1 mld USD, co przy obecnej wartości 6,5 mld USD oznacza średnioroczne tempo wzrostu ponad 9%.

W styczniu br. Scope Fluidics podpisał list intencyjny z Alab Laboratoria. Podano wówczas, że celem porozumienia jest optymalizacja procesu industrializacji i rynkowej walidacji funkcjonowania kluczowych projektów – PCR|ONE oraz Bacteromic.

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)