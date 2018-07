Komisja Europejska opublikowała swoją koncepcję ustanowienia specjalnych centrów kontroli dla migrantów w UE i ośrodków poza Unią do wysadzania osób uratowanych na morzu ze statków.

Z dokumentu wynika, że centra miałyby powstać na terenie krajów UE, by usprawnić proces rozróżniania uchodźców od migrantów bez prawa do pozostania w UE. Zarządzałyby nimi państwa członkowskie przy wsparciu unijnych agencji; mogłyby mieć one charakter tymczasowy.

Jak wyjaśniła we wtorek na konferencji rzeczniczka KE Natasha Bertaud, centra te byłyby w całości finansowane ze środków unijnych. KE zaproponowała również konkretne wsparcie finansowe dla państw członkowskich, które zgadzają się na transfer osób sprowadzonych na ląd do tych centrów. Ma ono pokryć koszty operacyjne i na infrastrukturę. "Krajom, które zdecydują się dobrowolnie na transfer ludzi przyjętych (ze statków - PAP) na ląd, UE również dostarczy pomoc finansową w wysokości 6 tys. euro na osobę" - powiedziała Bertaud.

Na razie nie wiadomo, w jaki krajach miałyby powstać centra i ośrodki. W środę o szczegółach dotyczących ich ustanowienia mają dyskutować ambasadorowie państw członkowskich.

Ustanowienie ośrodków i centrów przywódcy unijni ustalili na czerwcowym szczycie. Szefowie państw i rządów zgodzili się, że uchodźcy z centrów kontroli będą podlegali relokacji do innych krajów, ale nie będzie z góry ustalonych kwot dla żadnego z państw, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności. Ponadto szczyt poparł ustanowienie ośrodków w krajach Afryki Północnej do wysadzania migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym.